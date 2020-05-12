勤美股息提高至0.9元 將買回1.2萬張庫藏股 20:292020/05/12 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勤美（1532）集團為維護公司信用及股東權益，今（12）日董事會決議，將自5/13起至7/12買回庫藏股1.2萬張，買回區間價格20至33元之間，只要股價低於區間價格下限，將繼續買回；勤美董事會同時決議調整2019年股利分配案，考量公司營運及近期市場變化下，股息將從每股0.6元提高到0.9元。 勤美股價這波受到疫情衝擊，3月最低跌至20.70元，今日無畏外資賣超237張，終場收盤價25.50元、上漲了0.60元，漲幅2.41％，成交量達840張。 (工商 ) #勤美 #買回 #股價 #股息 #萬張庫藏股 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－申豐 股價攀高多頭氣盛 04:102020/05/08 證券．權證 亞德客-KY4月及前4月營收傳捷報 今股價給力 10:192020/05/08 財經 中信金股利出 股息殖利率衝5％！ 20:032020/05/08 財經 外銀：擁三利多條件加持 台、韓、中股息率韌性 較強 04:102020/05/09 金融．稅務 理財健診－REITs評價回升 穩健收息好選擇 04:102020/05/09 產業特刊 元太 短線股價走強 04:102020/05/10 證券．權證 中信金 股價逐步上攻 04:102020/05/10 證券．權證 鴻海5月15日舉辦線上法說會 股價走堅 10:042020/05/11 財經 《類股》小資族存股＋挪威央行青睞 金融類指登季線 10:172020/05/11 財經 業績撐腰 聖暉早盤股價大漲逾3％ 10:202020/05/11 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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