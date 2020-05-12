勤美（1532）集團為維護公司信用及股東權益，今（12）日董事會決議，將自5/13起至7/12買回庫藏股1.2萬張，買回區間價格20至33元之間，只要股價低於區間價格下限，將繼續買回；勤美董事會同時決議調整2019年股利分配案，考量公司營運及近期市場變化下，股息將從每股0.6元提高到0.9元。

勤美股價這波受到疫情衝擊，3月最低跌至20.70元，今日無畏外資賣超237張，終場收盤價25.50元、上漲了0.60元，漲幅2.41％，成交量達840張。

(工商 )