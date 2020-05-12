新冠疫情蔓延，「口水」似乎成了衝突時，攻擊對方的最方便「武器」。新北市林口區有一處社區大樓，保全員因為回報停車問題引起車主住戶的不滿，保全員挨揍外，還被猛吐口水，保全員不甘受辱，已經提驗傷單報警，警方將傳訊這名「口水哥」到案說明。

警方說，本月10日12時許，據報林口區某社區大樓前發生一起爭吵糾紛，警網立即前往經了解，該社區保全指稱某住戶於社區地下室承租一個車位，卻停放兩台車，於是他就通報保全群組，以致這名住戶心生不滿前往找社區理論。

林口警分局呼籲，社區是凝聚共識的生活圈，遇到糾紛應冷靜依法處理及應對，暴力不能解決問題。（吳家詮傳真）

爭吵過程中，保全員遭到這名住戶出拳打傷胸部多處挫傷、還不斷吐口水辱罵，保全員因而擔心會遭到新冠病毒傳染，因此到醫院驗傷提告這名動粗的住戶傷害及公然侮辱告訴，全案現由新北市林口警分局文化派出所偵辦中。

這名保全事後還在臉書《爆料公社》PO文說，防疫期間被吐口水，我很害怕我幾乎24H戴著口罩，只有吃飯拿下來，我怕染病，我怕會傳染給家人，我怕會傳染給其他住戶，我已經2天睡不到4小時。

(中時電子報)