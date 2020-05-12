為鼓勵學童培養運動專長、促進身心健康，111教育發展協進會前往基隆市，致贈基隆市德和、中和、尚仁、和平、八斗等5所國小每校2萬元的桌球器材設備，13日上午假基隆市中和國小舉行捐贈典禮，由協進會理事長、也是前教育部國民及學前教育署署長吳清山代表捐贈，並邀請基隆市政府教育處處長林祝里見證。

林祝里表示，基隆市桌球運動在基層發展熱絡，受捐贈的5所學校於校內除有桌球社團之外，也有桌球校隊。學校鼓勵學生於課後積極參與桌球運動，除了強健體魄外，更透過練習桌球，培養孩子的專注能力。林處長也感謝吳理事長與協進會的愛心，讓一些弱勢的孩子能藉由桌球運動找出興趣、找回自信，也創造孩子多元的運動方式。

吳清山表示，111教育發展協進會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，一生一專長就是強調發展孩子運動或藝文的潛能，持續培養相關興趣與能力；值此防疫期間，更呼籲學生愛運動、保健康。

值得一提的是，林處長是吳理事長擔任國教署署長時、負責國中小學教育業務的得力助手，如今林處長代表基隆市學校接到老長官的禮物，象徵教育愛的傳遞與延續，意義非凡。

13日致贈活動最後將由吳理事長、林處長與德和國小的師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，並邀請新北市板橋區桌球委員會副主委王李中癸先生擔任球評兼裁判，寓教於樂。

(中時 )