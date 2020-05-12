聯新國際醫院主導的雁行計畫，提高雙向轉診的防疫規格，加強合作團隊的溝通聯繫，轉診前再三確認細節，轉診後持續追蹤，而且採分倉分流方式安排看診或住院，讓防疫期間的雙向轉診更有效率，民眾就醫更安心有保障。

聯新國際醫院心臟血管外科主任翁世憲表示，為確保病人的防疫安全，對於瘻管血栓清除手術的轉診，會先以[email protected]通訊群組的一對一方式，向診所醫師詢問病人狀況與平常就醫情形，以及相關旅遊史、接觸史等，並且確認是否有上呼吸道或發燒等症狀。醫師經由直接聯繫溝通，可以更加了解病人的實際情形，加強防疫防護。

王姓民眾固定在住家附近診所做血液透析，日前因為瘻管阻塞無法洗腎，診所趕緊透過健保署電子轉診平台，將王先生轉診到聯新國際醫院動手術。聯新國際醫院立即啟動轉診作業流程，因此很快就安排王先生做瘻管血栓清除術，縮短病人的等候時間。

翁世憲表示，透析病人大多是年紀大的長輩，可能伴隨高血壓、高血脂等三高問題或其他慢性病，身體的免疫力和抵抗力較弱，因此聯新國際醫院在疫情期間對於洗腎瘻管血栓清除手術的轉診，皆會再三確認，加強各項防護措施，讓轉診看病更安心有保障。民眾在疫情期間仍然可以透過雁行計畫的分級醫療與雙向轉診，獲得良好醫療照護。

(中時 )