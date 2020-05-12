可口可樂公司與蒙牛乳業有限公司新設合營企業案已在4月29日被大陸國家市場監管總局審結，可口可樂以及蒙牛也證實，新公司將在大陸生產和銷售低溫奶製品。

可口可樂及蒙牛方面表示，可口可樂公司和蒙牛已收到大陸國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，獲准新設合營企業，在大陸國內生產並銷售低溫奶產品。

對於這個合資企業的相關細節，雙方僅表示，新設的合營企業將充分利用投資雙方在乳製品研發、乳業加工技術、品牌影響力、分銷管道方面的優勢，為大陸消費者帶來一個全新的低溫奶品牌，促進大陸乳品消費升級。

雖然沒有透露這個低溫奶品牌的具體內容，但是，可口可樂卻在不久前收購了一個高端牛奶品牌，據了解，今年1月，可口可樂公司宣布從合作夥伴 Select Milk Producers收購高端牛奶fairlife公司的剩餘股份，收購完成後，fairlife將成為可口可樂的全資子公司。可口可樂希望將fairlife打造成又一個「10億美元」的品牌。據fairlife官網顯示，旗下產品組合內包括有多類乳製品，包括超濾奶系列冷藏液態奶，這種低溫奶以無乳糖、較普通牛奶蛋白質含量更高及糖含量更低為賣點，而蒙牛在低溫奶產品市場深耕多年，年報顯示旗下高端低溫鮮奶產品每日鮮語的年增長達到500％。

對於乳業的布局，可口可樂也早有計畫。在2017年的一次投資者會議上，可口可樂全球CEO詹鯤傑表示，可口可樂有信心能獲取更多的市場占比，尤其是在果汁、乳製品和水等類別的飲料。目前，可口可樂在北美、巴西等地均有低溫奶產品，但在市場更大的大陸則暫無動作。

可口可樂表示，與蒙牛的合作將加快可口可樂中國向「全品項飲料公司」的轉型，以消費者為中心提供一系列的飲料品牌供其選擇，同時，這也是可口可樂長期深耕大陸市場的又一佐證。

(旺報 )