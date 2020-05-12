取自陳菊臉書

今天是國際護師節，準副總統賴清德透過臉書，感謝所有醫護人員用生命守護人民的健康，「您們都是最重要的前線抗疫英雄！」總統府祕書長陳菊也表示，「親愛的護理師朋友，謝謝你們守護台灣、堅守崗位，您辛苦了！」

賴清德指出，國際護師節為的是紀念兩百年前出生的南丁格爾女士，其無私奉獻所奠定的護理精神，「這樣的精神傳承至今，每位護理人員依舊秉持同樣的理念，用心照料著每位病人」。

特別是在新冠肺炎疫情期間，他說，全球護理師們的肩擔更加重大，無論是臨床照護或緊急應變，病患們都受到護理人員的全心照護，國際上甚至有護理人員因本次疫情而染病殉職。「感謝所有醫護人員用生命守護人民的健康」。

陳菊也在臉書表示，早上她也陪同蔡英文總統接見全國護理師代表，「感謝護理師在防疫期間的勇敢、專業和貢獻」。

她說，在這段疫情期間，每一位護理師都是我們的防疫英雄、防疫天使，在機場港口邊境及各大檢疫處所守住每一道疫情的防線，保護每一位國民的健康。「您辛苦了」「感謝護理師」！

(中時 )