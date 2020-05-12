國民黨主席江啟臣再核定新人事，中央考紀會增聘前立委林郁方、前國代郭榮豐為副主委，另新聘高雄市議員邱于軒、前黨副祕書長張雅屏，以及名律師杜家駒、蕭棋云等4為委員，使考紀委員補滿達21 名，平均年齡下降3歲，使考委會更年輕化及專業化。其中杜家駒也是專欄作家，曾撰文批判黨產會、司法；蕭棋云曾任反年改、韓國瑜總統競選總部義務律師團成員。

據指出，這項人事案，將提報明天中常會通過，杜、蕭兩位律師因出任考紀委員，已分別辦理回復黨籍、入黨手續。

江啟臣核聘兩位考紀會副主委，都屬義務職，其中林郁方（69歲）原本就是考紀委員，另位副主委郭榮豐（77歲）曾任台南市議員、國代，原先即是考紀會義務副主委，但隨前主席吳敦義請辭，這次被江回聘。

4位新聘委員中，高雄市議員邱于軒（38歲）曾任黨副發言人，其父邱大展為行管會主委；張雅屏（48歲）曾任黨副祕書長及組發會主委，目前也是改革委員會組織改造小組成員。

律師杜家駒（47歲）平時常撰文針砭時政，包括批判「黨產會侵犯財產權，正義蕩然無存」；3年前《中國新歌聲》節目在台大租借場地，統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋、祕書胡大剛涉嫌打傷台大學生，被檢依涉犯傷害罪嫌裁定25萬元交保，杜家駒以曾任桃園地方法院庭長的律師巨克安開完庭遭毆致死，嫌犯最後只以8萬元交保，諷刺「殺死一個律師8萬塊就能交保，打一個學生卻要25萬才能交保」。

律師蕭棋云（39歲）曾擔任反年改團體義務律師，與考紀會主委葉慶元都是韓國瑜參選總統時為協助民眾言論自由的義務律師團成員，另曾經手曾經幫九把刀出書的「蓋亞出版社」遭恐嚇案、著名月子餐業者玉膳坊中央廚房氣爆案委任律師。

葉慶元表示，這次聘任的委員為了年輕化，而且原考紀委員彭懷真出任台中市社會局長而請辭，因此增聘補足21位委員，任期全部到今年底，增聘委員已使考紀會更專業化及年輕化，21位考委平均年齡從62 歲下降為59歲，其中包括10位博士、3位碩士。

(中時 )