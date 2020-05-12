港星黃秋生今(12)日凌晨在臉書透露人在台灣，目前正在自主隔離14天，提到來台是為了拍攝公視影集《四樓的天堂》，但有許多網友力邀他「入籍台灣」，他也大方坦承「準備中」；但黃安得知此事相當不悅，在微博點出黃秋生各項罪狀。
黃安一早得知「黃秋生想入籍台灣」的消息，在微博貼出他截圖黃秋生相關新聞，包括先前談論新冠肺炎疫情、說港警瘋了要大家別到香港和想入籍台灣等議題，並意有所指地表示，「這個人！」；底下有不少網友看了也忿忿不平，怒批「珍給黃家丟臉，我也姓黃」，沒想到黃安馬上回應「誰不是呀」，由此可見他很生氣。
黃秋生這次為了拍戲要來台灣住幾個月時間，對於網友力邀他直接入籍台灣，他坦承自己原本就有興趣，也有詢問瞭解相關訊息的朋友，該辦理哪些手續；不過，他也補充目前還未跨出第一步，只說「假如香港不適合我，移民到台灣也不錯，台灣很好啊」。
(中時電子報)
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