位於高雄市橋頭區的中崎有機專區何去何從？高雄市農業局12日傍晚說，為了高市經濟生態永續發展，高市府期待中央於橋頭科學園區與中崎有機專區尋找共存的可能，讓經濟發展能不忘永續，有機農場也能成為科學園區環境友善的最佳驗證，讓有機農業與高科技產業得以共存共榮。

有關行政院於橋頭區推動「南部科學園區高雄第二（橋頭）園區籌設計畫」，全案面積達262.39公頃，因達「環評施行細則」規定，園區面積達100公頃以上開發行為，須進行二階環評，5月12日於環保署召開範疇界定會議。

中崎有機專區為2008年農委會推出「精緻農業健康卓越方案」，鼓勵縣市政府成立有機專區。時任高雄縣長楊秋興響應，於2008年規畫中崎有機專區，由台糖公司提供土地，政府協助租用，面積約31公頃，並於2010年起交由農友組織「中崎有機專區農產運銷合作社」自主營運，目前有30多戶農友進駐園區。

高雄市長韓國瑜表示，有機農業需經由3年有機轉型期才能正式成為有機農產品、中崎有機農場經過10年有成，逐漸進入穩定，市府了解有機農戶對產業的投入，也為保障有機專區農戶權益，於有關會議建請中央評估保留；也建請評估若無法保留，分期開發可能等的相關選項，希望能降低開發案對有機農場的衝擊，並爭取保障現有農民租期至2023年1月19日止。

雖然高雄市政府支持友善環境產業，更支持用心的中崎有機專區農民，並持續尋找並存、取得雙贏的可能。但因為主政事項皆為中央權限，市府呼籲中央應正視現地保留的可能，讓智慧園區和有機農業並存。

(中時 )