氣像達人彭啟明表示，今明（12-13）兩天有很大機率形成今年的第一號颱風「黃蜂」。不過由於準颱風在進入南海後動向不明，確切路線還難以預估。值得注意的是，彭啟明警告，若這周末此熱帶低壓順利北上，又碰到鋒面南下，將成為典型的梅雨鋒面，將帶來大規模、劇烈的強降雨。

彭啟明在臉書表示，此熱帶性低氣壓目前位於菲律賓東南方海面，預計在今明兩天有機會增強為今年第一號颱風「黃蜂」，預計未來會逐漸往菲律賓陸地靠近。不過後續在通過呂宋島、進入南海後，有可能會大角度轉向東北通過巴士海峽，或在近呂宋島前就大幅度北轉，實際動向還是要等到颱風形成後才會比較明確。

彭啟明指出，由於台灣附近的環境不適合颱風發展，因此預期強度、範圍都會比較小，對台灣直接影響的程度不高。不過，在另一方面，彭啟明警告，周末準黃蜂確實北上厚，將會引來西南氣流，「如果屆時有鋒面配合南下，就有機會成為今年第一道典型的梅雨鋒面」，將在下周帶來比較劇烈、大規模的降雨。

至於今天（12），彭啟明表示受到鋒面後方的東北風以及雲雨帶影響，導致新竹以北的雲量偏多，降雨也比較頻繁，全天都是比較濕涼的天氣。明天（13）雲雨帶會逐漸遠離，大致上各地都會回到典型的夏季天氣型態，中午高溫回升到30度以上，預計會一直持續到週五。

(中時電子報)