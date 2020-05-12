台南市大內國小附設幼兒園小朋友上學期自製酪梨肥皂，成為防疫期間不可或缺的必備物品，某日一名國小生洗手時稱讚肥皂好香好好洗，幼兒園小朋友得知後，決定把香皂分享給國小部的哥哥姊姊，還舉辦了一場別開生面的酪梨肥皂防疫宣傳會。
大內附幼從去年開始一直持續進行酪梨在地化課程，從酪梨食材DIY進行到酪梨肥皂DIY都有，上學期小朋友更親自製作皂液、塑模以及創作酪梨肥皂標籤，成為大內國小防疫期間不可或缺的必備物品。
某日一國小生洗手時說，幼兒園做的肥皂好香好好洗喔。老師將國小生的稱讚傳達給幼兒園小朋友，小朋友萌生要送肥皂給國小哥哥姊姊使用的想法。
幼兒園師生熱烈討論如何將酪梨肥皂的製作方法與好處分享出去，有的人包裝肥皂，有的準備製作過程海報，有的練習怎麼介紹肥皂製作、如何正確洗手，大家分工合作完成任務。
雖然是短短的3分鐘的酪梨肥皂宣傳活動，但過程中小朋友的認真努力、分享與回饋的心意，讓酪梨在地化課程更加充實、更有意義。
(中時 )
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