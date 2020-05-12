一場疫情改變了即時外送平台foodpanda的企業前景，成為台灣最大、知名度最高的餐飲業外送服務業者，滙豐（台灣）商業銀行今（12）日表示，旗下HSBCnet線上金融服務平台已協助foodpanda推動現金管理流程數位化，能加速服務過程的收付款時間，降低流動風險，還能增加交易透明度。

滙豐台灣表示，受到新型冠狀病毒的影響，民眾減少外出消費，使得內需市場受到衝擊，經濟部宣布編列新台幣1.65億元經費補助餐飲業加入外送服務，讓外送平台等「宅」經濟受到矚目，若能同步導入數位流程，必須能提升營運作業上的效能，對於企業來說，在此時愈發重要。

滙豐（台灣）工商金融業務處負責人蕭仲程表示，HSBCnet線上金融服務平台自2004年就在台灣推出，系統建制相當成熟，平台上可提供21種全球貨幣的外匯訊息、帳戶與交易服務，有效支持客戶的國際業務發展和機會。滙豐台灣藉由此平台的全球標準化之整合介面，無縫接軌foodpanda的財務系統，不僅能夠降低企金客戶的人工作業成本，還可以大大地節省資料處理的時間成本。

此項成本亦可以量化，蕭仲程舉例，此次滙豐台灣與foodpanda的系統串聯，預計將幫助foodpanda每年省下超過240個工時，且後續能更有效率地線上轉移和管理資金，為客戶在執行各種現金交易時提供更多選擇，同時還會潛在地加強客戶與供應商之間的關係。

(工商 )