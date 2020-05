蘋果(Apple Inc.)發表新品節奏不停歇,繼更新13吋MacBook Pro之後,蘋果今(12)天正式發表Logic Pro X 10.5 版本。Apple App 產品行銷副總裁 Susan Prescott 表示:「Mac 和 Logic Pro X 是全球頂尖音樂人與製作人用以創作熱門音樂的必備工具。Logic Pro X 10.5 是自 Logic Pro X 推出以來最重大的 Logic 更新,帶來強大的全新工具,無論是剛開始使用 Logic的音樂新手,或是已在使用 Logic 來製作葛萊美得獎專輯的創作人,所有音樂人都能受到這些工具的啟發。」

針對 Logic Pro X 10.5,不少專業音樂人與製作人都表達了期待。曾製作怪奇比莉的單曲「Bad Guy」與專輯《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》的葛萊美得獎製作人 Finneas O’Connell就指出:「Logic Pro X 一直是我唯一首選的 DAW。它的工作流程超級棒,在我的整個音樂創作過程中,也少不了使用它內建的聲音資料庫。現在多了 Quick Sampler 和 Drum Machine Designer,替我省下不少在工作室中創作聲音和套組的時間。這讓我能花更多時間來編寫新的主歌,以及編輯 70 段人聲。」

Live Loops

Logic 使用者現在可以透過 Mac 上的 Live Loops,以全新自由的非線性方式創作音樂。循環樂段、樣本和錄音可以組織成新的音樂格線,在其中音樂人可以將不同的編排創意即興地播放並擷取至時間列中。你可使用 Logic 中的所有專業製作功能,在時間列中進一步調整音軌。

Remix FX 為 Live Loops 帶來一系列令人驚豔的電子音樂效果,例如「干擾短波」、濾波器、消除器和延遲效果器,可以針對個別音軌或整個歌曲混音即時播放。還可搭配免費的 Logic Remote app,讓使用者將 iPhone 或 iPad 與 Mac 配對,以多點觸控方式操控 Live Loops 和 Remix FX,讓這兩項功能比以往更為強大。

Sampler 與 Quick Sampler

Sampler 代表了新一代的熱門業界標準 EXS24 外掛模組,具備全新現代化設計與更多的聲音形塑控制項目,同時保有完整的向下相容性。製作人可使用優雅的拖放式工作流程,自動執行複雜的製作工作,進而使用取樣器建立和編輯複雜的多重取樣樂器。

Quick Sampler 是一種快速簡便的方法,可將任何個別的聲音轉換為可演奏的樂器。音樂人可以從 Logic、Finder、「語音備忘錄」中選擇聲音,甚至直接錄製到 Quick Sampler 中。只須點按幾下,就可以在鍵盤控制器上裁剪、循環和播放輸入的樣本,並可存取創意的聲音形塑控制項目。

節奏製作

Logic Pro X 10.5 提供一系列全新創意工具,這些工具可以互相搭配,能輕鬆寫意、有趣且流暢地製作原創節奏,而節奏正是製作嘻哈和電子音樂不可或缺的一部分。

Step Sequencer 是 Logic 中的全新編輯器,其設計旨在透過使用受經典鼓機工作流程啟發的介面,使鼓聲節拍、bass line 和旋律聲部的編程變得輕鬆有趣。Step Sequencer 將基於模式的音樂創作風格與功能強大的編輯選項結合在一起,以建立原始聲部:提供對音符速度、重複、消除器、略過、播放方向和隨機化的詳細控制項目。

Drum Synth 提供了完全由軟體產生的各種大鼓、小鼓、筒鼓和打擊樂器聲音。每種聲音都配有專用的聲音形塑控制項目,以協助音樂人微調自己喜愛的聲部。Drum Synth 聲音可在 Drum Machine Designer 中的任何鼓組板上使用,甚至可以與樣本混合,以提供創意聲音設計選項。

Drum Machine Designer 是用於在 Logic 中建立電子鼓套件的工具,並經過增強以與新的取樣和節拍編程工作流程整合。每個鼓組板都可以載入新的 Quick Sampler 和 Drum Synth 外掛模組,進而可以輕鬆地編輯和形塑造鼓組套件中的個別聲音。建立套件後,可使用 Step Sequencer 即時播放或編程。

透過 Logic Remote,藝術創作者可同時使用 Mac、iPhone 和 iPad,以有趣創新的方式創作音樂。(摘自蘋果官網)

Logic Remote

Logic Remote 是一款免額外付費的配套 app,可讓使用者將 iPhone 或 iPad 與 Mac 配對,以使用多點觸控控制和執行 Logic 功能與樂器。Logic Remote 正在進行重大更新,以在 Live Loops 中觸發聲音、瀏覽及加入循環,以及將 Remix FX 套用於演奏。

適用於 Mac 的 Optimized Performance

Logic Pro X 的效能經過最佳化,以利用最新的 Mac 硬體和 macOS 功能,在處理具有數千個音軌和數百個即時外掛模組等運算需求最高的計畫案時,可提供非凡的效能。

Logic Pro X 10.5 即日對所有現有使用者以免額外付費更新推出,新顧客可於 Mac App Store 購買取得,售價 NT$6,590 。Logic Remote 1.4 即日起也可免額外付費在 App Store 下載取得。有興趣的使用者都可註冊使用 Logic Pro X 試用版。

