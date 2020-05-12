水神被罰 連綠營自己人王世堅都看不下去

旺旺水神抗疫菌做公益做到被罰66萬元，台北市議員王世堅爆料，其實中央交給北市府查辦案子，一共轉了77件。王世堅認為裡頭水神這一件最不該被罰，因為其他76件情節更嚴重更誇張，例如不是藥品卻宣稱可以降血壓、治癌等。對此，北市府說是中央下令叫他們罰的，甚至直言一開始也不知道怎麼處罰，還函請中央釋義。

水神在全台疫情初期「最缺酒精的時候」投身公益，當時不少民眾買不到酒精很焦慮，而當時水神打出「1c.c.微酸性電解次氯酸水，效果等於1c.c.酒精安撫民心」。免費大放送，弔詭的是當時沒在營利，為何會有民眾向中央檢舉？

到底是誰檢舉的？藍營議員游淑慧就質疑「到底是哪個幽靈檢舉人呢？檢舉目的是什麼？」水神公益防疫慘遭中央狂釘！開鍘水神「針對性」濃厚！民進黨議員王世堅痛批「抓小的祭旗 縱放大的」，他表示，那些該被重罰的案件，北市府卻輕輕放過。

北市府說是中央下令叫他們罰的，2/13食藥署發函，下令北市府查辦水神，北市府還因為不知道怎麼罰。3/2函請中央釋義，中央「不演了」直接下指導棋，要北市府以水神廣告涉療效「違反藥事法69條」來裁罰。一紙裁處書，台北市衛生局開罰，旺旺水神66萬元。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「台北市說覆文，我們主管機關查明再覆文解釋」。國民黨台北市議員游淑慧表示，「我覺的衛福部也感受到民進黨壓力吧，北市成為衛福部的刀，我表示遺憾。」

水神做公益做到被處罰，是否有政治操作痕跡？也引發討論。

(中時電子報)