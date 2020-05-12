距離端午佳節還有一個半月，台中蔬食連鎖餐飲業者提前部署粽子禮盒！今年搭上防疫議題，寬心園精緻蔬食推出以擁有「植物皇后」美譽的猴頭菇當主角，強調新口味的健康粽子，讓消費者既能味蕾嚐鮮，還能提高自身免疫力，今年首度與全家便利超商合作販售。

寬心園每年限量推出的蔬食粽，12年來累計已賣出逾10萬顆，清香、綿密又健康的口感，早已在老顧客心目中建立好口碑。過去12年都是松露素粽，今年端午節，寬心園主廚團隊因應疫情期間，特別研發「猴菇飄香粽」，採用台灣營養豐富菇類，香氣沁脾，素有「植物皇后」之譽，也是山珍之一。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，猴頭菇因含有水溶性膳食纖維，能增強免疫力，且具有高度營養成分，蛋白質是香菇的二倍；富含有17種胺基酸，包含人體所需的八種；另含有磷、鐵、鈣、維生素B1、維生素B2、胡蘿蔔素等多種人體所需的微量元素，營養價值高，最適合增加免疫力食用。

猴菇飄香粽採用猴頭菇、香菇、杏鮑菇等多種菇類，搭配鮮素食材爆香的香Q長糯米，拌入鹹香梅干味的橄欖菜與雪蓮子，為豐富口感，再鑲入上等栗子、花生等食材，外裹粽葉後入籠香蒸，高纖少油少脂，是一款樂活滿分的純素美粽。

黃瓊瑩表示，疫情衝擊全球經濟，許多人的荷包也跟著縮水，寬心園感同身受，因此，今年的「猴菇飄香粽」禮盒走平實路線，一盒5顆售價399元，每顆真材實料、實惠兼具美味。自即日起開放預購至5/31；凡預購期間於寬心園各分店及[email protected]購物車購買猴菇飄香粽，購買1盒即贈寬心園50元用餐折抵券1張、買2盒送2張，以此類推，6/1後購買將恢復原價399元。

(工商 )