蘆竹警分局長期以來向農會大樓租用辦公場地，一直以來都沒有屬於自己的辦公廳舍。而在經過在地市議員努力爭取下，終於通過興建新的辦公廳舍，目前工程已發包出去規畫，最快11月就開工。

蘆竹警分局自2004年成立以來，就承租蘆竹區農會作為辦公大樓迄今，月租金超過20萬元，年租金超過240萬，租用辦公室長達16年。大樓內1、6樓為農會使用、2~4樓警分局、5樓則為新光人壽，儼然成為全台灣最安全的金融機構。

而在去年經過市議員褚春來、郭麗華、張桂綿、劉勝全等人努力爭取下，市長鄭文燦裁示通過興建新的辦公廳舍，並將新廳舍納入「蘆竹區南崁亮點計畫」中，由市政府新建工程處代辦統包工程，3月分工程由壬申營造得標，預計11月開工，111年11月竣工。

新的蘆竹警分局將在南崁派出所現址上原地改建，對於員警來說也更熟悉，不用適應新地方，且位居南崁鬧區，方便員警出勤快速抵達報案現場。至於南崁派出所則會全部拆除，施工期間南崁派出所將將遷移至錦中活動中心；蘆竹交通分隊則移至公埔市民活動中心，興建期間警察業務不受影響。

蘆竹警分局工程總經費為3.3億元，規劃興建地上7層、地下2層的分局，總樓地板面積為2281坪，1、2樓為南崁派出所與偵查隊；3樓為主官室、勤務指揮中心、警備隊；4、5樓為分局各業務組；6樓為宿舍、餐廳；7樓為禮堂、競技館等。

(中時 )