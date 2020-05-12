賴弘國與阿嬌離婚消息曝光，有傳言表示，兩人離婚訊息原定8月才要曝光，提早３個月見報，似乎為「豬揚變色」救火。網路觀察家朱學恒表示，最近演藝圈出現的緋聞，都有「計中計」的狀況，阿嬌跟賴弘國當初簽的是分居協議，協議中還有保密條款，不可對外透露婚姻狀況，決定讓彼此冷靜一段時間後，再對外揭露。

不料羅志祥回台當天，兩人離婚消息就被爆出，投下演藝圈震撼彈。而賴弘國在大陸其實與「北京自在梵朵文化傳媒有限公司」簽下經紀約，背後最大的股東就是周揚青。TVBS《國民大會》主持人謝曜州好奇，「所以消息曝光，與羅志祥有關嗎？」朱學恒表示，應該還不至於犧牲到這個程度，但看起來的確羅志祥受益的機率比較高。

整起離婚事件，賴弘國的形象就是受害者，兩人分開似乎是阿嬌不愛他，朱學恒分析，賴弘國把阿嬌塑造成一個反覆的女性，但英皇集團卻一反常態，沒有為阿嬌辯解，只是發函提醒賴弘國不要再多說。朱學恒推論：「顯然這是阿嬌給賴弘國最後的慈悲！」因此賴弘國在微博發表長文後，阿嬌也同樣完全沒有為自己發聲，讓賴弘國持續塑造出癡心愛阿嬌的形象。

謠傳阿嬌在婚前就有點反悔結婚，因為實境節目婚姻才繼續下去，朱學恒點出，「背後其實利益不少！」因賴弘國原本是婦產科的住院醫師，轉作醫美後在台灣知名度不高，但跟阿嬌上了實境節目後，不但大紅大紫也帶來可觀收入。朱學恒猜測，阿嬌到目前都沒有撕破臉，應該就是想把利益讓給他。

(中時 )