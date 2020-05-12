受新型冠狀病毒疫情衝擊，餐飲服務業打擊最大，中信銀行12日指出，2020年4月起，就主動協助位於南港總部中信金融園區內商家降租，降租幅度從8％至36％不等，同時也配合政府防疫政策中大型營業場所紓困，降幅最高達86％，合計減免租金逾新臺幣1,000萬元，共計28家商家受惠。

中國信託銀行表示，疫情影響消費者上門，為協助商家度過難關，中信金融園區內商家今年3月營業額與2019年同期相比，營業額減少達15％以上的承租戶，中信銀行依實際營運狀況調降租金，今年4月1日起至6月30日，共計3個月，調降幅度從8％至36％，另配合政府防疫政策中大型營業場所如宴會廳、健身中心等調降租金，降幅最高達86％。

中信銀行指出，在共同對抗疫情期間，除了中信金融園區好食城增設防疫貼心小提醒與用餐活動隔板，讓員工與民眾安心享用美食外，中信銀行並協助媒合園區餐飲業者推出超值午餐便當，鼓勵中信同仁前往消費，如欣葉小聚、明月館、漢堡王都推出便當，更吸引米其林一星等級的添好運與了凡油雞飯便當進駐園區，不到200元就能享用星級美食。

同時鼓勵商家推出各式外帶餐點優惠，如金爸爸大馬風味精緻餐盒、涮乃葉外帶火鍋自煮，莫凡彼、1010湘與非常泰等餐廳，外帶餐點85折優惠，另與知名外送平臺合作，將餐點安心外送到家，即使不出門，也能享用中信金融園區美食。

中信銀行持續關注疫情發展與客戶攜手共度難關，不僅啟動中信金融園區降租方案，亦全面實施多項寬緩機制，提供個人（包含反映中央銀行降息1碼）合計減息房屋貸款利率0.50％、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75％、企業周轉金貸款展延或提供優惠利率等項目，提供寬緩繳款及利率調降措施，協助民眾及中小企業資金寬緩與紓困振興，截至目前為止，今年4月30日開辦的勞工紓困貸款，申請案件已突破12萬件，房貸、信貸加碼降息方案也逾400件。

(工商 )