兆豐銀行指出，為整合集團資源、發揮經營綜效，已獲金管會核准兼營人身保險代理人業務，且合併同為兆豐金融控股公司旗下子公司兆豐保代，並在12日進而成立「保險代理人處」，繼續提供客戶全方位金融保險服務。

對於後續產品類型的提供，兆豐銀表示，因應台灣進入高齡化、少子化與年金改革後退休規畫需求，將持續配合主管機關政策，加速進行商品銷售轉型，並引導客戶將保險商品導向回歸保險保障本質，且擬透過代理銷售優質保險商品，提供客戶更多元的保障型、樂活型及客製化、差異化的保險商品，以滿足全方位的保險服務需求。

銀行合併保代為既定政策方向，兆豐銀已完成相關整併作業。兆豐保代在兆豐升格為金控之後，2005年起為金控旗下子公司，近年來以代理客製化專屬保單為商品規劃方向，成功推出多項差異化商品，108年的新契約保費收入約為289億元，營業收入約為18億元。

兆豐銀指出，銀行合併保代之後，透過銷售與服務流程整合，能有效整合集團資源，提供保戶更周延且完善的保險商品及服務，同時提升兆豐銀行財富管理業務競爭力。

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