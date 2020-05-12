新冠疫情爆發帶來的經濟惡化，正在加劇保險公司已然疲弱的產品組合和高投資風險，全球三大信評機構均對台灣保險業作出評等展望轉為負向的行動，穆迪進一步提出最新分析，台灣保險業的營收將因此而大減，單是第一年保費收入項目，估計今年第一季將較去年同期減少37.7％，而且還要負擔過去兩年狂賣的高息美元計價保單等，利息支出成本相當驚人。

穆迪表示，台灣保險公司的產品以傳統壽險和年金保單為主導，這些產品都留有極高的保證收益率，甚至高達4％，和目前全球利率普遍長期偏低，例如美元近乎0％，這會使得保險公司的收益暴露於資本市場的動盪之中。

此外，穆迪也分析，台灣保險公司的投資標的主要是股票部位和外國投資，及至2019年底，外國投資佔該行業投資資產的近70％，台灣保險公司身陷全球金融市場的動盪，基於新冠病毒災後的不確定性持續存在，所幸保費增長速度也會放緩，可望緩解未來12～18個月壽險業者的資本壓力。

(工商 )