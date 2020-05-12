12日中午台北市有民眾路過中山區一處公共垃圾桶，結果卻聽到垃圾桶內傳出動物哀號的聲音，原本以為是有流浪貓不小心掉進去，仔細翻找才赫然發現是一隻被裝進垃圾袋丟棄的貴賓狗，且綁著的垃圾袋更被打上死結，等於丟棄的人完全不讓這隻貴賓狗有機會逃生。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，今天中午經過中山區的一處公共垃圾桶聽到疑似流浪貓的哀號聲，結果一翻找垃圾，才發現是一隻貴賓狗在垃圾上方，感覺是剛被丟棄不久，被裝在打了死結的垃圾袋內，完全無法逃生，全身虛弱濕透、不停顫抖。

原PO將狗救起後緊急送往獸醫院安置。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO和友人以最快速度將狗抱上車，暖氣開到最強，再買一條浴巾將狗包起來送往動物醫院安置，經檢查發現狗狗身上有植入晶片，掃描後查詢到飼主居住在板橋，連繫飼主後，對方稱狗狗1月初被朋友帶走就沒再看到了，且狗狗有一隻眼睛白內障，感覺年紀也滿大，原PO因為不放心，仍直接向台北市動保處報案。

動保處表示，這隻貴賓狗目前狀態不太好，會請動物醫院出示診斷證明，判斷動物受到傷害的狀況，同時還會請飼主及其朋友到案說明詳細狀況。

許多網友紛紛在貼文底下留言「丟在垃圾桶的那個一定會下地獄」、「千萬不要給飼主帶回去，下次未必這麼好運」、「要繼續追蹤飼主跟本是逃避」。

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(中時電子報)