民進黨立委蔡易餘提出《兩岸人民關係條例修正草案》，刪除「國家統一前」，此案已經經過立法院一讀。不過國民黨立院黨團總召林為洲指出，這個會期都要結束了，民進黨的召委遲不排案審查，「那就我們來排吧！我最討厭打假球。」

對於蔡易餘提案把《兩岸人民關係條例》之中關於「國家統一前」的字眼刪除，林為洲今天在臉書上表示，「其實我也蠻認同的」，並嗆民進黨的召委不敢在這會期排案，並預告國民黨將會來排案審查。

(中時 )