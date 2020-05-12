笑你不敢 國民黨將排審刪「國家統一前」 21:232020/05/12 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨團總召林為洲。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委蔡易餘提出《兩岸人民關係條例修正草案》，刪除「國家統一前」，此案已經經過立法院一讀。不過國民黨立院黨團總召林為洲指出，這個會期都要結束了，民進黨的召委遲不排案審查，「那就我們來排吧！我最討厭打假球。」 對於蔡易餘提案把《兩岸人民關係條例》之中關於「國家統一前」的字眼刪除，林為洲今天在臉書上表示，「其實我也蠻認同的」，並嗆民進黨的召委不敢在這會期排案，並預告國民黨將會來排案審查。 (中時 ) #民進黨 #國民黨 #兩岸人民關係條例 #國家統一前 #蔡易餘 #林為洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨、中華民國、民主中華 04:102020/05/08 時論廣場 綠批「靠北蘇睏」梗圖性騷擾 藍委樂見以同樣標準檢視綠委發言 11:072020/05/08 政治 傳藍營勸朱立倫補選高雄市長 網驚政治算計 13:232020/05/08 政治 兩岸極限挑戰步步逼近 04:102020/05/09 時論廣場 民進黨站到前線罷韓？趙天麟曝關鍵原因 14:322020/05/09 政治 傅正日記出書 記錄台灣民主路 04:102020/05/11 政治要聞 傅正如果活著 會3度組黨反綠 04:102020/05/11 政治要聞 2022選舉藍會輸到脫褲？網友分析局面... 08:112020/05/11 政治 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 轟促轉會高額罰鍰逼交《總裁批簽》 國民黨今提行政訴訟 16:212020/05/12 政治 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 高手？黃創夏稱國民黨真正能帶兵打仗的是他！ - 政治 西方不敢跟進台灣防疫 宅神曝祕辛 - 政治 陸生上公民課也被針對 女大學生曝：很羞辱… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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