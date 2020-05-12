日本是台灣最愛旅遊的國家首選，不少台灣民眾甚至認為日本食物幾乎很難踩到雷。有網友就特地上網詢問，日本是否也有名氣響亮，但排隊後竟發現是大地雷的食物？沒想到，底下網友回答踴躍，章魚燒、煎餃等人氣食物更是榜上有名。

原PO在PTT八卦版上發問，「日本有沒有很難吃的東西？」，他表示，我看台灣人去日本阿，都說哪個好吃哪個好吃，好像日本甚麼都好吃。那請問有沒有日本的排隊名店，排了一兩個小時後，卻覺得好難吃的店呢？

文章一出竟然吸引了大量網友的留言討論，其中章魚燒、煎餃受到最多人點名，大家紛紛表示，「日本章魚燒超難吃」、「大阪餃子王將 7-11賣的冷凍都屌打」、「說煎餃難吃的是不是沒吃過日本水餃 水餃更難吃」、「章魚燒超難吃，又鹹又爛」、「王將餃子難吃+1 八方雲集好吃多了」、「跟章魚燒比台灣的花枝丸好吃太多了」。

也有人直言，「一堆排隊名店味道都和路邊攤差不多，只能說台灣人崇日，連味覺都沒有了」。

(中時電子報)