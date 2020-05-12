俄羅斯官方媒體發布消息稱，俄總統普丁的發言人、新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)已證實感染新冠病毒，目前正在醫院接受治療。佩斯科夫本人表示，最近一次與普丁統會面大約在一個月前。

《塔斯社》報導稱，在被問及是否感染了新冠病毒時，佩斯科夫回答說：「是的，我病了，正在接受治療。」

俄總統普丁發言人、新聞秘書佩斯科夫證實感染新冠病毒。（圖／塔斯社）

稍早前俄媒也證實了總理米舒斯汀(Mikhail Mishustin)出現發燒症狀，經檢測後確診感染新冠病毒，但目前已在恢復中。

《環球時報》報導說，俄總統普丁透露，他每天都會和米舒斯汀保持聯絡，討論相關工作問題。他在一次會議上說，「在會議開始前，我想向大家轉達來自米舒斯京的問候。他正在好轉，一切都按計劃發展。米舒斯汀還是有些發燒症狀，就像患了這種病大多會表現出的那種症狀一樣，不過他已在恢復中。祝他早日康復！」

米舒斯汀是在4月30日與普丁的一次視頻連線會議上，透露了自己感染新冠病毒的消息，並提議由第一副總理別洛烏索夫(Andrey Belousov)代理總理一職。除米舒斯汀之外，另2名部長——建設和住房公用事業部長亞庫舍夫(Vladimir Yakushev)和文化部長奧佳．柳比莫娃(Olga Lyubimova)近日也相繼宣佈感染新冠病毒。

近日俄羅斯新冠疫情持續惡化，每天都以新增超過萬例確診病例的速度擴大。目前俄羅斯已確診病例232243例，其中43512例已康復，死亡2116人。

(中時電子報)