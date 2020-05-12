日本防衛省12日宣布，部署於美軍横須賀基地的雷根號核子動力航空母艦（USS Ronald Reagan, CVN-76）的艦載機、FA18戰鬥機等，14日起將在小笠原群島的硫黄島，用跑道當作航母甲板進行起降飛行訓練。

先行結束起降訓練的部隊將立刻展開在航空母艦的訓練，致力縮短訓練期間。NHK報導，一般認為，之所以致力縮短訓練期間，是因為在太平洋活動時，發生新冠肺炎群聚感染的羅斯福號航空母艦實際上已停止活動，故需早期調整運用體制，否則將對緊急應變態勢造成極大的影響。

(中時電子報)