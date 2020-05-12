受疫情影響 米航母艦載機將在硫黄島進行起降訓練 21:332020/05/12 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本防衛省12日宣布，部署於美軍横須賀基地的雷根號核子動力航空母艦（USS Ronald Reagan, CVN-76）的艦載機14日起將在小笠原群島的硫黄島進行起降訓練。(達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省12日宣布，部署於美軍横須賀基地的雷根號核子動力航空母艦（USS Ronald Reagan, CVN-76）的艦載機、FA18戰鬥機等，14日起將在小笠原群島的硫黄島，用跑道當作航母甲板進行起降飛行訓練。 先行結束起降訓練的部隊將立刻展開在航空母艦的訓練，致力縮短訓練期間。NHK報導，一般認為，之所以致力縮短訓練期間，是因為在太平洋活動時，發生新冠肺炎群聚感染的羅斯福號航空母艦實際上已停止活動，故需早期調整運用體制，否則將對緊急應變態勢造成極大的影響。 (中時電子報) #訓練 #航空母艦 #起降 #美軍 #雷根號 #羅斯福號 #日本 #硫黃島 也許您會感興趣 推薦閱讀 美40軍艦染疫 南海局勢升高 04:102020/04/24 國際大事 大陸航母首度往返沖繩本島與宮古島之間海域 22:562020/04/28 國際 美機艦頻遊台海 陸專家提3點考量 04:102020/05/08 話題觀察 國際熱門新聞 帛琉媒體揭真相：台灣果真捐不停 - 國際 川普飆罵2女記者失控 共謀對付他 - 國際 川普隱匿疫情？全美多城新冠大爆炸 白宮內部文件曝光了 - 國際 大會戰！武漢擬10天完成千萬人病毒檢測 - 國際 好慘！他怨川普3年建最強國 陸60天就毀了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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