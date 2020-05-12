武漢肺炎病毒在2020年的資本市場掀起滔天巨浪，股市熔斷、連債券都遭到拋售，在負利率、負油價的壓力下，具有投資素養、專為富人及退休基金服務的機構法人如何調整策略，再平衡（rebalance）其投資組合？

全球最大資產管理公司的貝萊德（Blackrock）日前對其271家、總管理資產規模達9.8兆美元的機構法人客戶進行調查，以了解他們計畫準備如何調整其資產配置；結果發現，在高度不確定、恐慌情緒充斥的市場中，富人們最終的避風港竟為實質資產（real assets）。

調查顯示，有54.9%的法人準備增加對實質資產的分配，是增加幅度最大的資產類別，而49.5%打算增加房地產投資（real estate），46.1%有意增加私募股權投資。準備減少債券部位的機構法人占比，相較於企圖增加者多了3個百分點，要降低股票水位的機構更比有意增加者多了14.8個百分點。

剛性需求支撐 逢低可承接

4月下旬開始募集的中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出，實質資產涵蓋種類繁多，包含不動產投資信託（REITs）、基礎建設、公用事業、農產品、能源及商品等，與股市起落和通膨相關係數較低的有形資產，這類實質資產企業普遍具有較高的股利率，也有剛性需求支撐與穩定現金流，在景氣末端較有能力抵禦金融市場波動。

台灣過去也有不少與實質資產相關的基金，大都為單一類別，例如能源基金、REITs基金，而廣納多樣化的實質收益基金目前僅3檔，主打多元收益來源，主因在於近兩年混合型多重資產基金興起，部分便將實質資產納入其標的選擇，例如以另類資產為特色的安本標準360動態入息組合基金，投資標的就納入私營學生宿舍REITs、再生能源基礎建設債券等實質資產。

表現最長期穩健的PIMCO全球實質回報債券基金，以持有中天期的美國與歐洲公債、房貸擔保（如房利美債券），另外也彈性操作全球通膨連結債券、高股息企業股票及貨幣市場基金。根據歷史表現，在2008年金融海嘯後與2011年歐債危機的低谷後，該基金連續兩年的報酬率都有近10%，平均10年年化報酬率約4.2%。

受累能源類股 回檔好布局

去年10月底成立的鋒裕匯理實質收息多重資產基金，特色則是訴求以黃金為避險工具，該基金有5%投資在貴金屬，以全球最大的採礦公司巴里克黃金（Barrick Gold）為主，除此之外，還會透過出售股票買權與賣權賺取權利金來增加收益。

因此陳雯卿建議投資實質資產應鎖定REITs、基礎建設、公用事業等這類每天「看得見」、甚至「天天使用」的實體經濟與建設；反觀農產品價格風險較大，波動幅度相對劇烈，比重不宜過高。近期市場大幅回檔，實質資產受能源類股拖累重挫，是逢低布局的好時機。

(中時電子報)