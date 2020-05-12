中租-KY(5871)第一季合併稅後純益為新台幣39.2億元，年增10％，累計每股稅後純益(EPS)為2.95元。中租控股財務主管表示，新冠疫情雖影響到金融環境，然中租控股發行特別股計劃未變。 中租控股財務主管陳文正表示，中租控股要發行特別股涉及到修改公司章程，對外正式啟動時機會在中租控股股東會之後。另外發行特別股還需要準備書面及向主管機關申請等，都需要一些時間，依這樣推算的話，發行特別股的時間可能會是落在8~9月份，另外，中租控股仍須一段時間去觀察金融市場對於中租控股發行特別股的一個投資意願。

中租-KY在12日召開線上法說會作以上表示。

中租控股在3月時的董事會決議辦理長期資金募集，擬提請股東會授權董事會視市場狀況於適當時機依公司章程、相關法令及各項辦理原則，擇一或搭配方式辦理中華民國境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。發行股數以不超過1.5億股原則，每股面額未定，中租控股內部當時以發特別股優先，希望可以從市場上募集百億元資金以因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求。

(工商 )