甫出爐的Skytrax國際評比，桃園機場於全球百大機場排名第18，而去年11月全新開幕的昇恆昌桃機二航廈新商場亦在12日獲國際觀光零售DFNI年度大獎；昇恆昌是以獨特多元的豐富購物體驗與強烈的台灣特色文化脫穎而出，獲頒最佳新開幕商店獎。

每年五月的國際知名旅遊零售業界盛典DFNI+Frontier Awards是於新加坡舉行，由機場相關營運機構擔任專業評審團，從各大知名國際機場、奢侈品牌與免稅店中評選出獎項最佳代表，今年受新冠肺炎疫情影響，頒獎典禮以線上直播進行，世界各國的觀眾與業者守在螢幕前屏息以待；昇恆昌以去年11月全新開幕的桃園國際機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」獲得專業評審團一致肯定。

昇恆昌空間設計係由國際機場室內設計團隊 英國「The Design Solution」規劃，具通透性的商業空間，以領先國際潮流的Walk-Though設計概念讓旅客一進管制區便能感受到出境大廳及全新動線的開闊寬廣氛圍，空間更巧妙融入台灣流行與藝術文化元素，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色，且為滿足國門機場餐飲服務的品質與需求，聚集國內外美食名店，結合中西餐飲文化，打造出非凡的機場五感體驗。

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