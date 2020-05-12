新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣展現團結一心共同抗疫，適逢6月15日警察節即將到來，凱撒飯店連鎖體恤警察人員辛苦執勤，自即日起至6月15日集結旗下9家飯店及台北新板希爾頓酒店推出「全國警察優惠專案」，每晚最低只要500元起，入住期間再享餐飲折扣5折起，各館每日限量5間。

圖為趣淘漫旅-台南飯店夜景。（凱撒連鎖飯店提供）

全國警察只要持軍警證件，可用全國警察優惠專案入住10家飯店，如趣淘漫旅台北、台南、台東及台北凱達飯店、凱旋酒店，每晚最低500元；台北凱撒、板橋凱撒飯店及阿樹國際旅店，每晚優惠1000元；墾丁凱撒飯店每晚則1500元，以上續住或加訂住房再酌收費用之外，業者加碼贈1000元通用餐券，再同享飯店餐飲5折優惠。

圖為板橋凱撒飯店泳池夜景。（凱撒連鎖飯店提供）

新板希爾頓酒店每晚最低2000元，凡續住或加訂住房，每房每晚4500元，並加贈1000元通用餐券與2客早餐，還可享悅市集餐廳85折優惠、青雅中餐廳及逸廊則享9折優惠。

(中時 )