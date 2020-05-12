端午將至，各家飯店或餐廳主廚無不絞盡腦汁，研發出新口味粽子。除了經典風味，也有許多結合特別食材的粽子，真

讓人不得不佩服主廚的創意。

像是今年正好閏四月，民間習俗流傳父母逢閏年減壽，出嫁女兒要帶豬腳麵線回娘家，幫父母添福添壽，「國宴主廚」高鋼輝就將豬腳與粽子結合做成「黃金傳香福蹄粽」，將豬後腿肉(圓蹄)以蔥、薑、冰糖、米酒、醬油、八角、草菓、大蒜、薑、九層塔等特製之三杯滷汁滷軟，去掉肥油、留下肉及圓蹄皮，再將肉切小丁。另將米飯拌入前述之三杯滷汁及肉丁、填入掏空的圓蹄皮中，頂端綴上栗子、鹹蛋黃等，再以粽葉及荷葉包覆而成。滋味滑潤可口。

粽夏烤鴨粽。（圖／華泰王子大飯店提供）

而以烤鴨聞名的九華樓，就推出廚藝總監黃傳明監製操刀的「粽夏烤鴨粽」，嚴選宜蘭北京鴨種，先將香料如薑、蔥、八角、糖及香料鹽抹入3.5公斤左右的肥鴨鴨肚，縫好後汆燙使鴨皮緊實鼓起，再以麥芽糖、紅醋將表皮上色，晾起吹乾約一晚後，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮，細膩慢工造就出外皮紅潤有光澤，口感紮實富嚼勁的頂級片皮鴨肉。另外再搭配以高粱酒釀再香烤過的鴨蛋黃，以及北菇、冬筍、荸薺、章魚丁、獨門嫩薑，細細糅合於軟Ｑ的米飯之中，豐富口感令人驚喜不已。

鮑魚廣式裹蒸粽。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

另外還有一款傳統裹蒸粽的極品奢華版，是藝總監劉冠麟特製的「鮑魚廣式裹蒸粽」。選用香宮掛爐烤鴨、蝦乾、紅仁鴨蛋、以及鹽醃漬24小時的五花肉，再加入六頭鮑魚、增加鮮香醇風味的蠔乾及帶松茸濃郁的牛肚菌等頂級食材，每一口都很貴氣。

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(中時電子報)