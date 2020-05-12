現在的季芹優雅做自己。（石智中攝）

現在的季芹優雅做自己。（石智中攝）

出道30年的季芹，近年戲劇產量不多，最近在Netflix影集《誰是被害者》飾演夏靖庭的老婆「林鈺容」，演技卻令人大驚艷！她劇中對曾是殺人犯的老公「劉光勇」無怨無悔完全包容、接受，並為其完成遺願；現實中的她，與王仁甫結婚14年，也曾對老公無比包容，結果卻因此失去自我，「因為太同理對方，一切都以對方為主，他又是個很有想法的人，我就變成配合的一方」。直到兩人有次摩擦吵架時，她被逼得講出心裡真正想法，王仁甫才驚問：「那妳為什麼都不說？」

她說，以前怕另一半會不開心，很多事選擇不說，直到發現「原來你也沒有要我這麼包容你」，才知道其實可以說出真正想法，而且老公其實更希望她能做自己。「所以我開始尋找自己要什麼」，除了柴米油鹽，她在烘焙的世界裡找到寧靜的自己，也學花藝及各種手工藝，她進而發現，一個清楚自己要什麼的媽媽，連小孩都會覺得媽媽很棒，「真的不要過度犧牲自我，妳這樣做不一定是偉大的。當妳更快樂做自己，他們也會很快樂！」

季芹學老公王仁甫對她比出讚。（石智中攝）

季芹在《誰是被害者》散發溫柔的堅定。（Netflix提供）

季芹在《誰是被害者》散發溫柔的堅定。（Netflix提供）

她直言自己太早出道，年紀小小就進演藝圈，每天工作忙碌，連睡覺都得跟時間賽跑，一旦停下來時，會突然很空白，找不到生活節奏和目標，進入婚姻後，就先跟著家庭的節奏走，給自己很多包袱，「當然也覺得委屈啊！我想做的所有事都不行！」等小孩大了、讀了小學，尤其這幾年搬到宜蘭，她才開始找到自己的生活步調！

她以前就常跟王仁甫一起看劇、討論劇本以及對戲的想法，這次全家人一起看《誰是被害者》時，老公照例邊看邊評論，還猛誇張孝全「角色設定真棒、這演員有在做節奏」，當下很緊張也擔心他看到她的部分時，不知道會形容成怎樣，「沒想到，他是轉過頭來，流著眼淚，對我點點頭，然後伸出手比讚！而且他有精準看到我為角色做的功課、想表達什麼，不是亂比一個讚而已！」只是老公哭完、誇完的下一秒竟是虧她：「妳真的很誇張！怎麼可以哭到變八字眉？而且都快要變『11』了！」

現在的季芹優雅做自己。（石智中攝）

王仁甫、季芹結婚14年依舊甜蜜蜜。（摘自臉書）

雖然被老公揶揄劇裡哭得很醜，但她也透露當天出門受訪前，老公特別告訴她：「妳知道嗎？妳有一個很有自信光彩、真的好漂亮的時刻，就是妳每次在跟我分享做角色功課的設定、想帶給這角色什麼時，那個時候的我老婆真的很美！」她原本相較於主持就更愛演戲，以前無法放下家庭，現在老公和小孩都鼓勵她多出來接戲，她也覺得有合適的劇本都可以嘗試。畢竟那是他們眼中最有自信光彩的她。

(中時 )