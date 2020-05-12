微軟創辦人、億萬富豪比爾蓋茲表示，早在2016年，川普剛當選美國總統後不久，他就曾警告川普，全球傳染病的威脅比核武更具毀滅性，而在2020年，新冠肺炎大爆發，終於讓各國領導人正視流行病的威脅，並學到教訓。

據《華爾街日報》11日報導，比爾蓋茲受訪時表示，「當我遇到歐洲、美國，甚至是世界各地的領袖時，我都會告訴他們，傳染病的威脅」，他還透露，自己2016年12月曾在川普大樓會見川普本人，「我覺得很糟糕，討論這個問題的重點在於，我們可以採取行動，把損害降到最低…我希望，當初我除了呼籲（川普）注意這個威脅以外，還可以做得更多。」

蓋茲還說，雖然許多領袖都表示贊同他的建議，但實際上很少有人真的付諸實行，去應對流行病問題。

為對抗流行病，蓋茲與夫人於2000年創立「比爾與梅琳達蓋茲基金會」，先前致力於對抗伊波拉與茲卡病毒，現在也投入2500萬美元，協助研發新冠肺炎疫苗。

(中時 )