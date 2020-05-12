俄國第五代戰機Su-57還在持續改良，最新的設想是將戰機內的液壓控製系統，都由電動機來取代，據俄國軍方媒體Izvestia日報的說法，這樣的改良可以減少雷達特徵、增加機動性，減輕機身重量，並簡化維護。

空軍情報網(Air Recognition)報導，俄羅斯國防工業消息人士稱，電動化是一項困難的任務，但是好處也很多，傳統的液壓油控，機械裝置很複雜，是各種壓力泵、管線與液壓油的分工合作，因此故障率也比較高；與之相比，電動馬達只要以傳送帶或是齒輪就能完成相同的工作，因此更容易更換零件，也不會有洩漏和有毒的液壓油，也因為電動馬達系統所佔空間更小，機身重量也能更輕量。

參與改良工作的俄羅斯王牌試飛員穆托文（Oleg Mutovin）也相信電動化的戰機，將可提高生存能力。

他說：「飛機是由各種翼舵面的動作，完成飛行的操作，包括副翼、襟翼、尾翼、方向舵等。在螺旋槳飛機時代，當時的翼舵面是用力學原理的控制器，飛行員在沒有輔助機械的情況下控制飛機，他們有時需要用很大的力量來壓操縱桿，特別是戰機處在高速的時候，風壓會使操縱變得更困難。到了噴射機時代，戰機重量與速度大為增加，飛行員就無法再用蠻力來操縱飛機，此時就開始引入液壓協力系統，沒有它們，就不可能控制一架現代噴氣式飛機。」

穆托文沒有提到後續的戰機操作發展。到了1970年代，引進飛行控制電腦，電腦評估飛機的高度、速度、與飛行重心的位置，來決定翼舵面的擺動程度，飛行員只要專心控制飛機的方向與俯仰即可，這就是「線傳飛控」(Fly-By-Wire，也稱電傳飛控)，這是飛機控制的另一次重要改革，第一種線傳飛控戰機是1978年問世的F-16。之後的所有戰機、直升機、客機，也都逐步線傳飛控化。

穆托文說：「現代噴射機配備了先進而強大的高壓液壓系統，這些系統必須在機翼和機身中間，安裝用於輸送液壓油的泵與管道，它們可說是飛機的肌肉，所以也佔據飛機的主要位置，但遺憾的是，這些管線高壓液體，在戰鬥中很脆弱，這也不奇怪，為了有效操作飛機，液壓管路的壓力值超過300帕(300大氣壓)。一但受損，液壓油會會在幾秒鐘內耗盡，這部分的操作系統就會失靈。我就遇過經歷了那種危急情況。」

許多飛行工程師也正在進行操作電動化的改良，美國和歐洲已經有不少飛機，以電動驅動裝置，取代了傳統的液壓系統，比如F-35聯合打擊戰機，它就是採用部分電動驅動系統，不過仍然有保留不少液壓系統。

瑞典紳寶(SAAB)打算完全放棄液壓系統，JAS-39E就採用全部電動化。

民航機也在改革，波音787「夢幻客機」( Dreamliner)，就具有完全的電動控制器，包括起落架與機輪，也不是液壓的，它們重量更輕，可以精確地得知所有飛機參數，包括剎車片的磨損程度。

升級後的Su-57原型機，必須經過2年的地面測試，因為要確定安全性，包括遭遇外部電磁干擾，或是遭到雷擊，這些電動控制器也能安全運作，因此首飛時間大約在2022年。

(中時電子報)