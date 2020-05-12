新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒起源引爆美陸之間的政治口水戰。英國廣播公司（BBC）訪問多國傳染病和病毒學家，這些專家都表示新冠病毒不太可能從武漢實驗室洩露，應該是自然產物。接受哥倫比亞廣播公司（CBS）王牌節目《60分鐘》訪問的專家也指出，完全沒有證據顯示病毒係人造，「科學政治化只會付出生命代價」。

澳洲科廷大學傳染病教授麥肯齊認為，病毒從實驗室洩露的機率極低，因為全世界所有P4實驗室都必須要經過相同標準的嚴格審查，以避免外洩。麥肯齊對BBC說，「我們稱這種實驗室是盒子中的盒子中的盒子」，這類實驗室往往有多道安全程序保障，很難同時失效。美國哥倫比亞大學公共衛生學院病毒學家拉斯穆森女士附和說，從歷史上看，包括H5N1/H7N7/H7N9流感病毒、MERS、伊波拉病毒和茲卡病毒在內的所有新型病毒都是自然出現的，目前還沒有因實驗室事故而出現新病毒的先例。

「全球疫情警報和反應網」主席費雪教授也表示，幾個月的時間裡，新冠病毒已經發生了100多次突變，這樣的活躍程度，進一步證明這種病毒的進化只有在自然界中才能完成。

多位專家表示，自然界的不同動物中本就存在各種病毒，它們偶爾跨越種群，傳播給人或者其他動物，這便是病毒學家們擔憂的病毒「溢出」（spillover）現象，而這也是他們認為新冠病毒最有可能的傳播方式。

川普隨即重炮批評CBS，推文說：「即使它們現在的能力大不如從前，CBS和《60分鐘》還是盡其所能地維護中國，為肆虐美國和世界各地的可怕病毒大流行找說辭。我猜他們想在中國做生意！」

(中時 )