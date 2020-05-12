新冠肺炎全球大流行，引發經濟動盪，也連帶影響募款，然在越困難的日子，如有能力我們也可盡一份心力送暖！公益團體推出新型態創意募款，由透抽公益抽獎平台偕同Hope癌症希望基金會所推出的公益抽獎活動《愛的奔馳》。透過網路線上募款幫助有需要的人。5月12日下午，首獎中獎人前往香格里拉台北遠東國際大飯店品嚐下午茶，並獲贈飯店贊助的一泊二食豪華食宿並體驗花藝療癒DIY。會後得獎人搭乘超跑達人林志鑫親自駕駛的超跑在台北街頭享受難得的跑車體驗。

愛公益協會秘書長洪健庭、度度客透抽共同創辦人李美宜、超跑達人林志鑫、香格里拉台北遠東國際飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)、《愛的奔馳》得獎人林先生、時尚教父李明川、癌症希望基金會執行長蘇連瓔。（主辦單位提供）

公益抽獎活動《愛的奔馳》的誕生，是由愛公益協會和全台最大的公益募資平台度度客，推出新概念的「透抽公益平台」。在疫情下，捐款可透過線上，減少接觸機會，也讓公益慈善添溫暖。《愛的奔馳》協助Hope癌症希望基金會推廣抗癌教育與諮詢服務，特別設計讓人滿懷希望的夢幻體驗，展現生活的當下皆有希望相隨。

5月12日活動當天，香格里拉台北遠東國際大飯店熱心提供馬可波羅酒廊作為茶會場地，同時也邀請癌症希望基金會志工和病友共同與會，飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示：「這次是飯店熱第一次體驗線上募款活動，非常榮幸可以提供獎品參與這次公益活動」；超跑達人林志鑫說：「我從來沒想過超跑如何跟公益結合，很開心這次能幫助癌症希望基金會的癌症病友」；《愛的奔馳》合作公益團體--癌症希望基金會蘇連瓔執行長：「癌症希望基金會提供專業諮詢，讓病友可以活得好，謝謝善心人士讓癌友活得更有希望」。

時尚教父李明川老師指導花藝療癒體驗。（主辦單位提供）

時尚教父李明川出席指導花藝DIY體驗，教導與會者讓花藝結合創意，療癒也繽紛，並致贈「希望之花」予癌症希望基金，李明川表示，「希望之花特別展現陽光的感覺，希望大家看到花後心裡暖暖的，充滿希望」。

《愛的奔馳》公益抽獎有超跑和五星飯店食宿為獎品，接下來透抽還有其他公益抽獎，歡迎大家一來幫助其他公益組織，有機會成為下個幸運中獎人」。透抽公益平台《熊愛兜風趣》，即日起至６月３０日，幫助台灣黑熊保育協會推動東部第一間野生動物救傷中心，即有機會抽MIT電動機車及好禮。讓愛心更溫暖，也助更多人圓夢。

(中時電子報)