據追蹤飛機動向的網站“飛機守望”（Aircraft Spots）12日發佈的航跡圖，2架綽號“死亡天鵝”的美軍B-1B“槍騎兵”轟炸機經日本近海和飛越中國東海。
這兩架戰略轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，確切飛行時間不詳，據推測為12日。該機上月23日、30日和本月1日、6日也曾造訪亞洲，或許是對華耀武揚威或探測朝鮮動向。
前駐韓美軍司令文森特•布魯克斯當地時間1日做客美國之音（VOA）表示，B-1B近來的飛行與朝鮮及國務委員會委員長金正恩毫無關係。美軍最近在安德森基地部署了4架B-1B轟炸機及200多名相應兵力。這是B-1B在2017年以後首次部署印太地區。
韓聯社報導指出，當天美國空軍電子偵察機隊主力RC-135W“鉚接”（Rivet Joint）偵察機和駐韓美軍RC-12X“護欄”偵察機各一架先後在首爾、仁川等韓國首都圈上空飛行。
RC-135W可收集地面遙測設備在導彈發射前發出的電磁波，並分析彈頭軌跡。RC-12X採集空中信號情報（SIGINT），可即時向在戰場作戰的部隊提供目標資訊，提升作戰效率。
(中時 )
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