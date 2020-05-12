為以行動力挺高雄市長韓國瑜，黨團力推立法院各委員會一週一考察來助韓「拚市政」，繼上週交通委員會視察高雄愛情摩天輪後，後天內政委員會排定到高雄考察前瞻建設中的水環境建設等地，下週四經濟委員會將接力視察高雄。黨團總召林為洲強調，只要韓國瑜在任，就還是要為高雄市民做事，黨團全力助韓度過難關。

國民黨立委陳玉珍說，上週考察愛情摩天輪之後，就發現其實是中央在阻擋高市府，後天的行程再度赴高雄查看市政，了解中央與地方有無扞格之處，以及需要幫忙的地方，「替韓國瑜加油打氣，雪中送炭」。

國民黨立委廖國棟表示，原則上下週四率經濟委員會赴高雄視察，可能關注後續申請紓困等其他項目，細部行程尚在規劃中。

黨團總召林為洲指出，在上週三罷韓因應小組成立前，黨團已「超前部署」，請各委員會南下高雄幫韓國瑜「拚市政」，接下來可能請教育文化委員會到高雄探查學校的缺失，比如未裝冷氣的頂樓教室，難耐酷暑等議題。

陳玉珍強調，韓國瑜的任期剩下2年多，可觀察期間已無任何改變，若有就繼續支持他，若無就不要選他，呼籲高雄市民不僅給韓國瑜機會，也給高雄政黨政治一個機會。

內政委員會後天首站先了解原住民博物館建置進度，下午視察前瞻基礎建設中的水環境建設、大型消防器材採購與補助情形，邀請原民會、內政部營建署、警政署、消防署與會。

(中時 )