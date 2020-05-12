亞洲最大線上問卷調查公司Rakuten Insight在13日發布「疫情期間網購消費大調查」顯示，台灣1／3消費者隨著「嘉玲」效應愈發樂觀，將「維持」疫情爆發前的消費習慣，且有半數會同時透過網購與實體通路消費，對實體通路信心已受影響；另在防疫期，人們最愛買的五大類商品，依序是食品、個人護理用品、服飾、健康食品、3C產品。

台灣樂天市場表示，第一季這五大類商品銷售較去年同期大幅成長逾2倍，站上買氣直逼雙11等大型檔期；同時，疫情因素也創造了水餃、空氣清淨機、眼妝三大黑馬商品。

樂天市場表示，疫情導致大眾外出頻率大幅降低，在家自行料理的風氣更盛，也帶動覆熱相關食品的業績，據統計第一季美食類銷售量較去年同期大漲近3倍。其中，以水餃、速食麵最暢銷，在美食總訂單中分占30％、28％，水餃以價格親民、口味大宗的餃頭老大香甜高麗菜水餃最夯，平均回購率70％，速食麵則以老媽拌麵擔擔麵居首，在3月平均5張訂單就賣出一份。

零食類在首季訂單數也較去年同期成長近2倍，以標榜口感濃厚綿密的荷蘭迷你鬆餅為大黑馬，平均每小時賣出一份，在4月27日荷蘭煎餅因防疫指揮中心記者會而爆紅，買氣一度飆高至平均30分鐘賣出一份。

3C產品以空氣清淨機最受市場青睞，訂單數較去年同期成長3倍，平均消費金額在4,200～6,900元，具紫外線消毒功能的消毒鍋、消毒袋、消毒櫃、消毒燈等也成為銷售大黑馬。

口罩帶動眼妝商機也很驚人，在眼妝與頭髮成為修飾外型的關鍵下，帶動眼彩、眼影等眼妝商品銷售量較去年同期幅成長約3成，美髮商品也有約2成成長；在保養方面，民眾頻繁使用酒精消毒也帶旺護手霜銷量。

(工商 )