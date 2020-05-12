李霈瑜（大霈）近日接下公視新戲女主角，只有汽車駕照、無機車駕照的她特地為新戲考照，沒想到自信滿滿的她首次就敗在直線7秒，回家苦練一周，第二次才懷著緊張的心情成功拿到機車駕照。大霈接受《中國時報》電訪笑說：「因為汽車駕照可以騎小50，我在《水下三十米》就有騎過，本以為很簡單，沒想到第一次沒過，還被朋友笑。」

大霈笑稱爸爸過去曾試圖教自己騎車，結果她錯把油門當煞車，直接騎去撞牆，車殼還整個掉下來，讓爸爸驚恐直呼：「妳還是別騎車了吧！」還叮嚀自己出車是肉包鐵，千萬別偷騎以免受傷。她第一次考機車駕照，直線7秒在第一關，「我那次跟監理站借車，兩次機會，一次2秒衝出去、一次6秒就掰掰，本來以為機車我很行，沒有認真練，沒想到完全不行。」她笑稱跟拍攝騎小50的感覺截然不同。

大霈回憶與老爸的騎機車趣事。（粘耿豪攝）

大霈感嘆，「那時候騎小50很開心，但全部的人都很怕。直到最近考試，我才知道路上三寶不是沒原因的，自己也很擔心成為三寶，加上還看了2個小時的用路安全宣導影片，知道騎車很危險，所以要考到駕照才上路。」她認為藉拍戲機會，趁機考照也是另一種收穫。

(中時 )