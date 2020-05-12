農曆三月23日是媽祖聖誕的日子，媽祖遶境活動是台灣一年一度最重要的宗教祭典，更成為世界三大宗教活動之一。長期耕耘台灣市場、以行動支持在地宗教活動的福斯商旅，贊助大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動超過10年，成為台灣在地文化的重要夥伴。今年因新冠肺炎疫情嚴峻使得大甲媽祖遶境活動暫緩舉行，即使如此，福斯商旅仍推出《明天過後，妳我相約再聚》品牌影片，傳達福斯集團#WeNotMe的品牌精神，同時向第一線醫護與抗疫人員致上最高敬意，更與信眾相約疫情過後再度相聚，一同踏上媽祖遶境之旅。

傳統上「三月瘋媽祖」總讓台灣於農曆三月陷入狂熱，影響台灣人至深的媽祖信仰，領著信眾踏上遶境活動。深耕台灣在地市場多年的福斯商旅自2009年開始與大甲鎮瀾宮合作，以旗下不同車款投入媽祖遶境活動，第一年先是製作大型Q版媽祖車貼，以Crafter、Multivan與Caravelle等車款組成神轎車隊，扮演陪伴媽祖遶境的重責大任，更擔綱活動幹部的行動辦公室，自此開啟德國第一商用車品牌與台灣在地文化最具創意且富意義的鏈結。2010年起打造大型Q版媽祖氣球，更是每年活動中最吸睛的焦點。從最初Crafter、Caddy車系到近年的Amarok V6等車款搭載Q版媽祖氣球化身成為滿載愛心與溫暖的前導車，向沿途信眾打氣，更帶領著福斯商旅護駕專車車隊參與全程遶境活動。

（圖／台灣福斯提供）

除此之外，為展現關懷與體貼、讓行動不便或不耐長途行走的長輩們也能一同參與大甲媽祖遶境活動、貼近媽祖祈福，福斯商旅曾多次派出Crafter IPC、CaddyIPC等無障礙福祉車款，推出「大甲媽祖遶境，無障礙一日遊」服務。不但體現福斯商旅耕耘無障礙移動市場的用心，也能讓信仰虔誠卻因為行動不便而無法參與遶境活動的信眾，可以靠著福祉車的幫助能親臨現場，感受媽祖庇佑，一圓心願。

今年因受到新冠肺炎疫情影響，原訂於3月19日起駕的大甲媽祖遶境被迫延期舉行。長年投入贊助大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動的福斯商旅並未因此而停止對於台灣在地宗教文化協助，進一步響應台灣政府防疫工作，惜福獻映《明天過後，妳我相約再聚》品牌影片，期盼疫情早日平息，所有信眾能與媽祖再次相聚，並向第一線醫療與防疫工作人員致上敬意。

影片描述Q版媽祖看著因疫情受苦的信眾因疫情而無法陪著Q版媽祖踏上遶境路程。多年扮演「媽祖號」前導車角色的Amarok決定帶著Q版媽祖出走，踏上本屬於媽祖與信眾的旅程，舒緩因為疫情帶來的無力與焦慮，也期盼藉此為媽祖與臺灣人民帶回正面能量。

透過影片，不僅傳達福斯集團#WeNotMe的品牌精神，同時邀請紀錄片出身，也是因劇情長片《大佛普拉斯》獲得金馬獎最佳新導演的黃信堯來為這支意義非凡的品牌影片獻聲，以感性且具有力量的聲音朗誦旁白，透過黃導獨特的聲線和真情流露的字句，再搭配Q版媽祖的角色，為台灣民眾祈福，祈求疫情能早日平息。即使因疫情，必須與最親近的人拉開距離、必須戴上口罩遮掩心中最直接的表情，但在第一線醫療與防疫團隊的挺身奉獻、在民眾的齊心配合之下，深信明天過後，我們一定會再相聚。

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(中時電子報)