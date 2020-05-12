因為新冠肺炎疫情的關係，大聯盟遲遲無法開季，不過有消息指出，目前官方已經本賽季第一版本的正式企劃書，其中內容包括將原本162場的賽事，縮短成82場，還有一些相關細節，目前已經獲得30支球隊代表的同意。
大聯盟跟球員工會預計會在13日時進行商討，若是雙方成功達成協議，今年球季就非常有機會能夠開始進行，預計開賽的時間將會是7月的第一個禮拜，預計會在11月時進行季後賽。
不過若是賽季縮水成82場比賽，可能會對戰況造成非常大的變化，畢竟從原本的162比賽「通貨緊縮」成82場，尤其會對中後到中段的球隊來說，影響更為明顯，因為若是比賽數量減少，每場比賽對於能否進入季後賽的「價值」就會提高，犯錯空間就會減少。
不過也有人認為這樣可以促進球隊的競爭心，讓每支球隊都有機會爭取進入季後賽的機會，尤其是在季末的關鍵時刻，會更加考驗選手的能力，也讓球迷感到更加刺激。
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(中時電子報)
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