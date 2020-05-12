黃蜂颱風的路徑，「登陸菲律賓後北轉」，周四～周五，將是路徑重點觀察期。(圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急)

今年首颱生成！日本氣象廳於今（12日）晚間9時許發布警報，菲律賓東方海面的熱帶低氣壓已增強成「黃蜂」颱風，目前預估未來5天路徑，將先向西北走3天（15日）後大轉彎，再過2天（17日）將直撲台灣，影響範圍擴至全台。

稍早中央氣象局預報員陳伊秀指出，黃蜂會先向北移動，再往西移動並通過菲律賓，進入巴士海峽後，再轉向東北繼續前進，此時最接近台灣。時間大概落在本週末（16-17日），主要以南部及東部地區受影響的機率最大。

陳伊秀指出，16-17日是判斷「黃蜂」颱風是否侵台的關鍵，目前預測「黃蜂」有2條路徑，目前是往東北邊偏走的路徑，她表示如果未來沒有往東邊偏，再加上環境有利的話，就會增加侵台的機率。

而根據日本氣象廳最新預估路徑指出，15日黃蜂已到台灣正南方，並逐漸由西北往東北方移動，16日黃蜂將從玩台灣的西南方轉東北方移動，17日有機會壟罩全台灣。

隨後，台灣颱風論壇也表示，黃蜂颱風「登陸菲律賓後北轉」的格局，已大致底定。目前看來，本週末黃蜂離台最近，但是否會發警報，論壇指出還得看黃蜂的北轉點而定。周四（14）、周五（15），將是觀察期。

不過，台灣颱風論壇預估，「因為會強渡菲律賓這座關山，這隻黃蜂的未來，大概就是一團爛泥。」目前來看，黃蜂驚險擦邊的機率高，其他就持續觀察！

(中時電子報)