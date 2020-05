新冠肺炎抗疫重點從圍堵病毒轉向重啟經濟活動,法國確定11日解封、英國將在週日宣布解封「路線圖」,美國也有多達30州開始或即將開始解封。但各國真的準備好了嗎?《紐約時報》認為這是一場「高風險的實驗」,賓州大學華頓商學院更警告假使操之過急,美國死亡人數可能飆升到35萬人。

什麼時候能恢復正常生活的大哉問,美國過敏與傳染病研究院主任、也是這次抗疫大將佛奇(Anthony Fauci)始終持保留態度,不斷槓上美國總統川普急著解封的算盤,佛奇4月底就曾挑明了說:「除非我們完全控制住病毒,否則任何經濟復甦都不可能發生。」

5月5日佛奇再說重話,「這個病毒的傳播能力就像森林大火一樣」,太早解封,只會看到病例再飆升。

急解封的不只想搶選票的川普,美國各州政府在重振經濟的壓力下,也不惜踩紅線。白宮已明定各州解封的門檻,例如解封前14天確診數必需持續減少等等。

但《紐約時報》報導,目前已有30州開始或準備開始解封,其中多數的確診數卻仍持續增加。《美聯社》則表示多達17州在沒有完全符合解封條件下就重啟商業活動。

誰都想快速恢復正常生活,但代價可能是更多生命喪失。賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)以模型預測美國3種可能的解封情況:

1.各州全面維持居家避難,至6月底約有11.7萬人死於COVID-19(新冠肺炎,一稱武漢肺炎),減少1,860 萬個工作機會。

2.部分解封,至6月底約有16.2萬人死亡,減少 1,400 萬個工作機會。

3.全面解封,至6月底約有35萬人死亡,減少50萬個工作機會。

35萬人有多少?這接近第二次世界大戰期間死亡的美國人數量,計算至5月8日,美國新冠肺炎死亡病例累積7.5萬人,35萬更是目前的4.6倍。

目前美國已解封的州包括阿拉巴馬、阿拉斯加、科羅拉多、佛羅里達、夏威夷、德州、密西西比等各州,加州也從美國時間8日開始解封,加州衛生部長加利(Mark Ghaly)特別警告:「這不代表完全回到正常生活。」

確實,解封的各州雖逐步開放戶外活動、零售商店、健身房、美髮沙龍、餐廳等,但多半有附加條件,例如容納的客人數只能有過去的50%、店員和客人必需繼續戴口罩、繼續保持社交距離等等。

美國之外,歐洲包括德國、義大利、荷蘭、法國、英國等多國也展開解封行動。

歐美都希望盡快恢復正常生活。(圖片來源:pixabay)

最新加入解封行列的是法國,法國7日表示死亡病例降低,重症患者數也創6週新低,確定自11日開始重啟經濟活動。

11日起,法國民眾的自由移動範圍是100公里,但解封並不是一次到位,而是各區依疫情分階段解禁。像是疫情較嚴重的巴黎仍維持紅色警戒,巴黎地鐵依舊嚴格管控。

其他地區會逐步增加大眾交通工具的運輸量,但打算將人流控制在平時的15%,也強制戴口罩。政府鼓勵企業儘量維持遠距工作,咖啡廳與餐廳則還不能恢復營業。

英國則要在10日公布解封的路線圖,條列未來復工、復課,以及重啟其他經濟活動的具體時間。

包括德國、義大利、荷蘭等歐洲國家,已陸續展開解封行動。(圖片來源:pixabay)

怎麼解封,各國其實也有歧異,像是丹麥讓年齡較小的兒童先回到學校,因為認為他們的風險較小;德國卻是讓年齡較大的學童先返校,認定他們能遵守社交距離。

怎麼做,沒有標準答案,因為全球面臨的是史無前例的極特殊情況。根據《紐約時報》報導,約翰霍普金斯大學衛生安全中心(Center for Health Security at Johns Hopkins University)主任英格斯伯里(Tom Inglesbury)表示:「我們正處在一個全球反覆試驗的時期,努力在一個非常困難的情況下找到最佳解決方案。」

在經濟與人命間走鋼索取得危險平衡,《紐約時報》直言整個社會就像是小白鼠,而各城市和國家成了露天實驗室,努力在嘗試與錯誤中,返回正常生活。

(中時電子報)