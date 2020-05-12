有時太容易來的「性福」真的要三思，北部地區某科技園區任職的男子，接到許久未連絡的年輕女網友來電，自述「很無聊，想找人陪」，工程師聽了喜出望外，飛奔前往這名美妹住處「聊天」，兩人獨處一室，幾杯黃湯下肚後，就是一連串「限制級」抓床單的肌膚相親，未料之後這名以為豔福不淺的科技男收到法院傳單，竟然是被告性侵，嚇得他四處求救。

檢警調查這起「羅生門」性侵案，提告的年輕「小資女」指控，年初被告竹科男打電話與她閒聊，兩人相談甚歡，她便邀請對方到她家一起吃飯聊天；但是在酒精催化下，對方竟然對她「毛手毛腳」，她雖極力反抗，仍被霸王硬上弓性侵得逞。

挨告的科技男則在應訊大喊冤枉，他說，是對方主動私訊他，並說兩人很久不見，可以見面聊聊，還暗示可以進一步肢體接觸，當晚他們都喝了點酒，很自然的情況下擁抱愛撫，發生關係。

但是被害女子指證歷歷說，是她主動約對方到家中作客沒錯，兩人一開始都在聊天及滑手機，後來她靠過去觀看對方手機，被告男就趁機脫掉她身上衣褲後性侵得逞。被告則提出有力佐證說，事後該女向他要錢，還傳了銀行帳號給他，但他工作實在太忙，一時忘記去銀行匯款，未料竟收到警方通知到案說明。

後來檢方勘驗雙方對話紀錄發現，被害女子傳送「那麼愛做愛，她滿足不了，你不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」等字句給科技男，事後還傳銀行帳號給對方，並怒嗆「不給錢是嗎？」、「欺人太甚、擺明耍我嗎？」等字句；檢方綜合所查認為，是被害人主動約對方做愛，被告只是未依約付錢，加上並無其他積極證據證明被害人遭性侵，因此予以被告科技男不起訴處分。

(中時電子報)