日網民「ビートル」（@Goldenyear0707）以「以為是Uber…」為題在推特發文，他日前在大阪市平野區瓜破一帶駕車前往午餐時，發現前方機車後載著黑色外送箱、上頭的字眼似乎是最近特別常出沒大街小巷的「UberEats」外送車。

但仔細一看才發現上面寫的是並非「UberEats」，而是「UdonHaitatsu」（うどん配達，意即「烏龍麵外送」），而且顏色字體都與UberEats相似。發文者表示這看來是大阪市一家烏龍麵店「だいきうどん」瓜破分店的外送服務。

UberEats Logo。（取自UberEats官方推特）

日網媒《Jタウンネット》電訪店長中村真人，店長表示最近「UberEats」穿梭大街小巷，於是將與「UberEats」有點相似的「UdonHaitatsu」做哽。他自嘲「應該會被罵吧！」

至於反應，店長說「客人是沒什麼反應，倒是外送員笑『這搞什麼啊！』」。發文得到「Sense也太跳痛」「充分展現大阪搞笑精神」「是故意要讓人多看幾眼嗎（笑）」等網民回應。

Uber かと思いきや… pic.twitter.com/uPKj1TWU4S

— ビートル (@Goldenyear0707) May 6, 2020

(中時 )