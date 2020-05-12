阿里巴巴集團日前舉行被稱為「阿里員工奧斯卡」的「橙點公益榜」頒獎盛典，23位集團合夥人集體登場，評選並表彰阿里巴巴優秀公益項目、團隊和個人。阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇更在會中宣布，首批將投入1億元人民幣（約合4.2億新台幣）設立「橙點公益孵化基金」，鼓勵阿里人用公益的心態、商業的手法和技術的力量，共同解決社會問題。

盤點2020財年 ，阿里員工公益總時長達39.9萬小時，自阿里巴巴創辦人馬雲在2015年發出「3小時公益」倡議以來，累計全體公益時數已經超過115萬小時，充分發揮「一萬小時定律」的聚合效應。阿里巴巴台灣員工也積極響應公益項目，其中以「志願服務」類型的公益項目最多，包括脫貧助困、兒童教育、環境保護等。

縱觀橙點公益榜入圍的項目多元，從脫貧助困、兒童鄉村教育、反詐騙、到用智慧科技照顧老人、識別回收垃圾、改善城市治理、助力文化保護等，涵蓋了各種面向的社會問題。阿里巴巴集團宣布首波將投入新台幣4.2億元打造全球首個員工公益專項基金「橙點公益孵化基金」，以「創新力、喚醒力、可持續性、社會價值」作為核心指標，以商業創投的模式為有熱情、對公益有想法的阿里人提供更有力的資金支援和更大的舞台，充分發揮出阿里經濟體的商業優勢、技術優勢解決社會需求。

張勇表示，阿里巴巴要走102年，還有未來的82年要走，公益一定會做足未來的82年，阿里巴巴一代又一代的小二，用公司的宗旨、用公司公益的心態、商業的手法、技術的力量，去點燃每個人心裡都有的公益火花。

「橙點公益榜」頒獎盛典中，馬雲也透過影片讚許阿里員工的公益表現，馬雲說，17年前的SARS，阿里從危中找到機，讓自己活了下來。今天，阿里巴巴已經成長為一個經濟體，新的危機面前，阿里巴巴不但要讓自己活下來，更重要的是，要用技術和平台的力量，讓別人活下來、活得更好，讓別人從危走到機。公益已成阿里巴巴的内在基因，「公益的心態，商業的手法」正是為社會創造價值的最好方法。

(旺報 )