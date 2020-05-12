新冠肺炎疫情持續肆虐，美國政府警覺半導體產業自主的重要性，外媒報導指出，美國政府要求台積電、英特爾以及三星電子等半導體大廠赴美製造，背後目的更是阻絕大陸半導體產業取得優良技術。此外，日媒也報導指出，日本政府在經歷疫情洗禮後，警覺過度依賴外國商品進口，傳美日將聯手管制晶片出口至大陸。

據日本經濟新聞報導，日本政府於4月成立專責經濟團隊，主要是受到疫情爆發後，口罩竟要大量從大陸進口所致，該團隊負責規劃「經濟安全」戰略，撤出大陸的聲量也不斷提高。

美國總統川普8日與日本首相安倍晉三通話時表示，「任何時間都能向日本送出呼吸機」，美國已經開始大量生產呼吸機並降低成本。這對安倍來說是一個好消息，因為日本正陷入醫療物資產量不足的困境，甚至連口罩在很大程度上也依賴大陸。

對此，日本政府也展開行動，撥款2486億日圓(約700億元新台幣)協助日企撤陸，此舉也受到華府讚揚。日本官房長官菅義偉接受專訪也提到，日本產業必須更自主，以口罩為例，約有7~8成是大陸製造，應避免過度依賴特定國家的商品，並將一些日用品生產線移回日本。

不過，日本政府這項計畫雖然占108兆日圓的刺激經濟計畫不到1%比重，卻已讓北京當局察覺日本政府是否鼓吹日企撤走生產線，進而施壓。

此外，日本也是生產半導體原物料的大國，華府對陸半導體出口管制日趨嚴格，美日勢必在疫情回穩後也將關注科技產業過度依賴大陸市場的問題，儘管疫情後國際局勢會如何發展還不明朗，但能預料的是日本若也對大陸半導體生產原物料開始限制，兩國之間的紛爭恐怕只會多不會少。

(中時電子報)