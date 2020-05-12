「你累了嗎？」國道1號大灣交流道南向車道12日下午出現1輛黑色賓士車逆向行駛，沿著內側安全島一路閃燈鳴喇叭，嚇壞當時對向要南下的駕駛，原來40歲的陳姓駕駛吃飯後想睡覺，恍神從出口砸道開上高速公路。

國道公路警察局第4公路警察大隊表示，12日下午13時45分勤指中心接獲通報，一部自小客車從大灣交流道南向出口匝道逆向往北行駛，第4大隊隨即派遣2輛巡邏車前往攔查，同時通知交控中心協助監看CCTV、利用CMS提醒用路人注意。

賓士車駕駛恍神逆向上國道，換來一路驚魂4公里。（劉秀芬傳真）

下午13時53分，拖救車於南向320.3公里內側車道協助攔下黑色賓士車，14時巡邏車抵達後請拖救車將該車拖到大灣交流道，陳姓駕駛在驚險逆向狀態下大約開了約4公里，幸好未釀成大禍。

第4大隊新市分隊分隊長沈銘坤表示，經查該車陳姓駕駛酒測值為0，且無吸毒情形，陳姓駕駛自承因吃飯後想睡覺，恍神而誤上國道、逆向行駛。

為維護陳姓駕駛及其他用路人之安全，警方於查證後通知其家屬前來協助駕車返家，但也針對其逆向行駛國道之違規行為，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款製單舉發。

(中時 )