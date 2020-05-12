國民黨台北市議員羅智強回憶他2018年參選台北市議員，一面看板不掛，每日不論晴天雨天，靠著街頭演講，拿下了40391票，打破20年來台北市議員得票的最高紀錄，隔日謝票，他淚流滿面，多年的冤屈，被選民用選票昭雪。

羅智強也在臉書提到他的冤屈。

他在27歲時到高雄以無黨籍參選市議員，然後僅拿到3000票，得了「羅三千」的綽號，高雄市議員落選後，他沉迷網咖9個月，一度覺得人生大概就會這樣結束。

後來被馬英九拔擢為發言人，政治路柳暗花明，開始了一段新的驚奇。

2013年因為抨撃王金平和柯建銘關説司法，辭去了總統府副秘書長，頓時成了人人避之惟恐不及的瘟神，失業9個月，走在路上被人打，在網路上被霸凌長達3年。

2018年他參選台北市議員，一面看板不掛，每日不論晴天雨天，靠著街頭演講，拿下了40391票，破了20年來台北市議員得票的最高紀錄，隔日謝票，他淚流滿面，多年的冤屈，被選民用選票昭雪。

(中時電子報)