低利率造成國際板債券爆出提前贖回潮，據金管會12日公布，前4月國際板債券共有69檔提前贖回，金額共227.52億元（約合新台幣6,807億元），較去年同期爆增近79倍之多，不少壽險業因此空出投資額度，因此前4月亦出現國際板「補暴」發行潮，共達264.3億美元，較去年同期成長157.5％。

也因為補量發行潮，預估國際板債券發行量在連續三年衰退後，今年可望止跌回升，因為光前4月的發行量264.3億美元，就已超越去年全年254億美元的發行量，5月還有50億美元的以色列國際板債券，已篤定破300億美元，全年發行量若能超越2016年的493.73億美元，將會創歷年新高。

市場利率走低，去年壽險業就預估國際板債券可能出現提前贖回潮，不少發行人提早贖回債券，可省下利息成本，就算再發行新債券都划算，所以去年第四季就有贖回潮，而今年初更因為新冠肺炎影響，美國聯準會降息6碼（1.5百分點），低利率環境更嚴重，國際板債券贖回速度加快，前4月就有逾新台幣6,800億元，而原本預估全年提前贖回的量是新台幣1兆元以上。

這些利率4~6％的債券被提前贖回，若不趕快補貨，將影響壽險業全年資金投報率，因此今年前4月共有88檔國際板債券新發行，光4月就有14檔，金額68.6億美元，主要是有50億美元的卡達債券補發行，且一發行，壽險資金都會搶著投資，支撐新債券發行。

證期局亦公布，到4月底國際板流通檔數655檔，比去年底的641檔還多，但仍低於去年8月的658檔，流通在外餘額有1,722.18億美元，比去年底還增加32.89億美元，代表前四月「補貨」超過同期贖回量。

(工商 )